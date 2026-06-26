台風7号は奄美大島に最も接近し、27日未明から明け方にかけて鹿児島県本土、種子屋久に最も近づく見込みです。 台風7号は、奄美市の北西の海上にあって、1時間に20キロの速さで東北東に進んでいます。中心気圧は992ヘクトパスカルです。現在、奄美地方の全域と種子屋久のほとんどが強風域に入っています。 （記者）「台風の接近に伴い、雨・風ともに強まってきました」 県内は夜になって、喜界島で15.9mの最大瞬間風速を観測