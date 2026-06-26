ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）23:00 結果49.5 予想50.0前回48.9（ミシガン大学消費者信頼感指数) ・1年先のインフレ期待 結果4.6% 予想4.6%前回4.6% ・5-10年先のインフレ期待 結果3.3% 予想3.3%前回3.4%