中国国家外貨管理局。（北京＝新華社記者／劉開雄）【新華社北京6月26日】中国国家外貨管理局が26日発表した5月の国際収支統計によると、モノとサービスを合わせた貿易額は4兆7320億元（1元＝約24円）だった。うち輸出は2兆5982億元、輸入は2兆1338億元で、貿易収支は4644億元の黒字となった。サービス貿易の主要項目別貿易額は旅行サービスが1702億元、輸送サービスが1413億元、その他のビジネスサービスが1404億元、電気通信