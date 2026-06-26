原発の情報をお伝えします。原子力規制庁によりますと、静岡県御前崎市にある中部電力「浜岡原発」は1・2号機が廃止措置中で、3から5号機は停止中でしたが、今のところ異常は確認されていないということです。また周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。茨城県東海村にある東海第二原発は停止中でしたが、今のところ異常は確認されていないということです。周辺の放射線量を測定するモニタ