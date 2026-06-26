国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２５日、Ｗ杯北中米３か国大会の総観客数が３６０万５３５７人に達し、これまで最多だった１９９４年米国大会の３５８万７５３８人を上回ったと公式サイトで明らかにした。９４年大会は計５２試合が行われた。今大会は過去最多の１０４試合が予定され、２５日までに６０試合を消化した。