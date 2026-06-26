JR東海によりますと東海道新幹線も地震の影響により上り線は静岡駅から東京駅下り線は東京駅から浜松駅の間で運転を見合わせています。JR東日本によりますとまた中央本線は、地震の影響で、山梨県の酒折駅から長野県の小淵沢駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込は立っていないということです。加えて富士急行は河口湖駅から大月駅の上下線で運転を見合わせています。一方小田急線は地震の影響で一時運転を見合