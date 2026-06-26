ロシア大統領府などによると、ロシア元国防相のセルゲイ・イワノフ氏が２６日に死去した。７３歳だった。１９５３年、旧ソ連のレニングラード（現サンクトペテルブルク）生まれ。プーチン大統領の側近として知られ、２００１年に国防相に就任。第１副首相や大統領府長官を歴任した。プーチン氏の２期目末には後継者の一人と指摘されたこともあった。