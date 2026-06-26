日本道路交通情報センターによりますと、地震による安全点検の影響で、いずれも上下線の▼中央道・上野原インターチェンジと勝沼インターチェンジの間、▼中央道富士吉田線の全線、▼東名高速道路の沼津インターチェンジと富士インターチェンジの間、▼新東名高速道路の長泉沼津インターチェンジと新富士インターチェンジの間で通行止めとなっています。