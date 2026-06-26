東京電力パワーグリッドによりますと、関東地方では、さきほどの地震による停電は現在のところ、確認されていないということです。午後11時時点で、神奈川県や千葉県など関東地方では、およそ3600軒あまりが停電していますが、いずれも地震発生前からの停電で、大雨などが影響していると見られるということです。