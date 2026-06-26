チーム最年長の長友佑都が日本人初となるＷ杯５大会連続出場を果たした。７５分、白いヘアバンドを身につけ、今大会初めてのピッチへ。「魂とエネルギーをチームに注ぎたいと思っていたから、もうやるだけだった」。３９歳のベテランは、左サイドで体格差のある相手ＦＷとの１対１の局面でも粘り強い守備で対抗。既に日本人最多だったＷ杯通算出場試合数を１６に伸ばし、洪明甫（ホンミョンボ）（韓国）とアジア・サッカー連盟所