山梨県で震度6弱を観測した地震を受け、高市首相は26日午後11時すぎに首相官邸に入りました。「政府としては地震発生後直ちに官邸危機管理センターに官邸対策室を設置するとともに、関係省庁の局長級による緊急参集支援を招集し、被害状況の把握と救命救助等の 災害応急対策に総力を挙げて取り組んでおります。人命第一の方針のもと、政府として対応に万全を期してまいります。どうか揺れの強かった地域の皆さまにおかれましては引