高市首相は２６日夜、山梨県東部を震源とする地震を受け、被害状況を早急に把握し、政府一体となって被災者の救命と救助に全力で取り組むよう関係省庁に指示したと明らかにした。首相官邸で記者団の取材に応じた。首相は「揺れの強かった地域では、引き続き同程度の地震の発生に注意してほしい」と呼びかけた。