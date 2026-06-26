山梨県で震度6弱を観測した地震を受け、高市首相は、午後11時6分に首相官邸に入りました。記者団の取材に対して、「政府としては地震発生後直ちに官邸危機管理センターに官邸対策室を設置するとともに、関係省庁の局長級による緊急参集支援を招集し、被害状況の把握と救命救助等の災害応急対策に総力を挙げて取り組んでおります。私からは早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと、政府一