１次リーグ３戦を、日本のＤＦラインは異なる組み合わせで戦った。その中で全試合フル出場したのが伊藤だ。この日は、高さと速さのあるスウェーデンの強力攻撃陣に冷静に対応しながら、機を見て敵陣深くまで進入してクロスで好機を演出するなど、得意の左足でもみせた。「使ってもらっているので、全力でプレーするだけ」。プレー同様、クールに振り返った。