「ホイップメロンパン ジャージー牛乳」敷島製パン（Pasco）は、蒜山ジャージー牛乳入りのホイップクリームを使用した「ホイップメロンパン ジャージー牛乳」を、7月1日から関東・中部・関西・中国・四国・九州地区で発売する。「ホイップメロンパン ジャージー牛乳」は、季節に合わせた味わいで好評を得ている「ホイップメロンパン」シリーズの新商品。ミルク風味のビスケット生地をトッピングしたメロンパンに、濃厚でコクのある