住友生命は、現在の運用環境、市中金利動向等の状況を踏まえ、一時払終身保険の保険料率を7月1日から改定する。予定利率は、終身保険（一時払い）が現行の1.75％から改定後は2.25％となる。スミセイのかんたん告知終身保険90が現行の1.75％から改定後は2,25％となる。なお、終身保険（一時払い）の正式名称は「5年ごと利差配当付終身保険」の一時払契約。スミセイのかんたん告知終身保険90の正式名称は「5年ごと利差配当付終身保険