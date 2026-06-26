JR東海によりますと、山梨県で震度6弱を観測した地震の影響で、東海道新幹線は下りの東京から浜松、上りの静岡から東京で運転を見合わせています。一時停電していた区間では既に送電ができているということです。またJR東日本によりますと、東北、上越、北陸の各新幹線は一時停電しましたが運転を再開しています。また在来線では、中央本線が山梨県の酒折から小淵沢の間の上下線で運転を見合わせていて、運転再開見込みは立ってい