ボートレース住之江の「ヴィーナスシリーズ第７戦大スポ賞第３７回アクアクイーンカップ」は２６日、予選３日目が行われた。山崎小葉音（２５＝群馬）は前半１Ｒを２コース差しで快勝。後半５Ｒは４カドから１Ｍ豪快にまくるも、まくり差した前原哉に差されて２着だった。ほぼピンピンのような１、２着に「足はずっと良かったので、ようやく着に釣り合ってきました」と笑顔。「Ｓ行ければのぞく感じがある。競った感じや回っ