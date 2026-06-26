２４日、湖北省武漢市の商業施設「武商夢時代」内で、ロボット犬の実演を見学する視察団一行。（武漢＝新華社記者／杜子璇）【新華社武漢6月26日】中国湖北省で24〜27日に行われている視察活動で、トルクメニスタン、コモロ、ブルガリア、アルゼンチン、英国、スペイン、上海協力機構（SCO）事務局など27の国・国際機関の駐中国大使や上級外交官、シンクタンクの専門家ら約40人が、武漢市のハイテク企業やスマート製造の現