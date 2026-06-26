原子力発電所に関する情報です。先ほどの地震で、中部電力の浜岡原発がある静岡県御前崎市では、震度2の揺れが観測されました。中部電力によりますと、浜岡原発は先ほどの地震による設備の異常は認められないということです。また、原発周辺の放射線量を測るモニタリングポストの値にも変化はないということです。浜岡原発は現在、1号機と2号機は廃炉作業のため運転を停止していて、3号機から5号機は定期検査のため長期間運転して