JR東海によりますと、山梨県で震度6弱を観測した地震の影響で、東海道新幹線は下りの東京から浜松、上りの静岡から東京で運転を見合わせています。一時停電していた区間では既に送電ができているということです。またJR東日本によりますと、東北、上越、北陸の各新幹線は一時停電しましたが運転を再開しています。