JR東日本によりますと、26日午後10時29分ごろ、山梨県で発生した震度6弱の地震の影響で、新幹線に遅れが出ているということです。26日午後10時55分現在、＜上越新幹線＞東京～新潟駅間の上下線に遅れが出ています。＜北陸新幹線＞東京～長野駅間の上下線に遅れが出ています。＜東北新幹線＞東京～仙台駅間の上下線で遅れが出ています。