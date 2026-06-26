気象庁によりますと、２６日午後１０時２８分ごろ、山梨県富士河口湖町で震度６弱を観測する地震がありました。震源は山梨県東部・富士五湖、震源の深さは２０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは５．６と推定されます。 この地震で群馬県内では、上野村と神流町で震度３、前橋市や高崎市、太田市、沼田市、館林市などで震度２を観測しました。