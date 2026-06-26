山梨県で震度6弱を観測した地震を受け、政府は首相官邸の危機管理センターに、午後10時30分に官邸対策室を設置し、情報収集と対応に当たっています。このあと高市首相が記者団の取材に応じる見通しです。また、木原官房長官が、午後11時半をめとに臨時会見を行うということです。