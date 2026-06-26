午後10時30分頃、山梨県で震度6弱を観測する強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。午後10時30分ごろ、山梨県東部・富士五湖を震源とした強い地震がありました。震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されています。この地震で震度6弱を富士河口湖町震度5強を大月市、震度5弱以下を東海地方や中国地方など広い範囲で観測しました。この後も同程度かそれ以上の地震が起きる恐れが