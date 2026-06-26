２６日午後１０時２９分ごろ、甲信越地方で震度６弱の地震がありました。県内では小山町で震度５弱を観測しています。震源地は山梨県東部・富士五湖。震源の深さは２０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．６と推定されます。この地震による津波の心配はありません。県内の震度は下記の通り。【震度５弱】小山町【震度４】富士市、沼津市、富士宮市、三島市、御殿場市、長泉町、清水町、伊豆の国市、函南町【震度３】