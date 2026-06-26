いないか…▶▶この作品を最初から読む上原芽衣は夫の大地、1歳になる娘の心音と3人暮らし。知り合いのいない夫の地元に引っ越してきましたが、同じアパートの階下に暮らす優しそうな坂下樹・聖奈夫妻と知り合い、新生活に期待をしていました。しかし、娘が手押し車を押すようになると、何者かが玄関のドアを激しく叩くようになって！？一体誰が、どんな理由でドアを叩いているのでしょうか？※本記事はねこじまいもみ（