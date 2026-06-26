原子力発電所に関する情報です。先ほどの地震で、中部電力の浜岡原発がある静岡県御前崎市では、震度2の揺れが観測されました。中部電力によりますと、浜岡原発は現在、1号機から5号機の全ての原子炉で運転を行っていませんが、先ほどの地震により異常が起きていないかどうか確認しているということです。