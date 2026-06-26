JR東海によりますと、山梨県で震度6弱を観測した地震の影響で、東海道新幹線は停電が発生したため、東京と静岡の間の上下線で運転を見合わせています。またJR東日本によりますと、東北、上越、北陸の各新幹線は一時停電しましたが、およそ15分後に運転を再開しているということです。