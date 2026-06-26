サッカーの元日本代表・大久保嘉人氏が２６日、インスタグラムのストーリーズを更新した。「芋洗坂係長？」と記し、メガネをかけて白シャツをパンツにインしたぽっちゃり男性の写真を投稿した。写真の下部には、インスタグラムのリンクが貼られており、変装しているのは元力士でタレントの豊ノ島であることが判明するが、芸人・芋洗坂係長にそっくり過ぎる衝撃の一枚だった。２人は知人を交えて食事に出かけるなど交流を持っ