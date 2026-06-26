日本道路交通情報センターによりますと、山梨県で震度6弱を観測した地震の影響で高速道路の一部が通行止めになっています。通行止めはいずれも上下線で、中央道の勝沼ICと上野原ICの間、中央道富士吉田線の大月ジャンクションと河口湖ICの間、新東名の新富士ICと長泉沼津ICの間、東名の富士ICと沼津ICの間です。