東京電力管内では、午後10時44分現在、およそ5000軒で停電が起きています。▼茨城県でおよそ440軒、▼栃木県でおよそ250軒、▼群馬県でおよそ1420軒、▼千葉県でおよそ800軒、▼東京都でおよそ210軒、▼神奈川県でおよそ1880軒が停電しているということです。