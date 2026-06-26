お笑いタレント・ケンドーコバヤシ（53）が26日までに更新されたYouTube「ベスコングルメ【公式】チャンネル」に出演し、あの超人気芸人のまさかの生態を明かす場面があった。お笑いトリオ「ロバート」秋山竜次の話題になると、ケンコバは「同じ敷地内に別居していて。家には家族が住んで、家の前の駐車場の車に秋山が住んでるのよ」と明かす。タレント・秋元真夏が「え〜っ!本当に?」と声をあげると、お笑いコンビ「麒麟」