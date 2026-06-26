とちぎテレビ 2026年06月26日午後10時28分ごろ、山梨県東部・富士五湖を震源とする最大震度6弱の地震が発生しました。 栃木県内では震度2の揺れが観測されています。 最大震度6弱を観測したのは山梨県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは20km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ５．６と推定されます。 栃木県 【震度2】 宇都宮市 栃木市 鹿沼市 小山市 下野市 壬生