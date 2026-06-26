JR東海によりますと、東海道新幹線の東京ー静岡間で運転を見合わせています。運転再開のめどはたっていないということです。また、東京メトロによりますと、先ほどの地震で一時全線で運転を見合わせましたが、安全確認ができたということで、およそ2分後に全線で運転を再開しています。