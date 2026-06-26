女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の月足天音の夏らしいショットが話題になっている。２６日に自身のインスタグラムを更新し、太陽やヤシの木の絵文字を記した月足。ツインテール姿で、ボーダー柄の袖のシャツに白カーディガンを羽織ったコーディネートを披露。この投稿には、「夏が似合う女すぎる可愛いよー！！」「この大人っぽさの感じなのに可愛いのは反則ー！！」「すごい透明感肌白すぎ可愛す