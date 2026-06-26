フジテレビ、フジ・メディア・ホールディングスの清水賢治社長（65）が26日、都内の同局で会見を行った。2日連続となった社長会見では、都内の同局で会見を行い、SBIホールディングスとのメディア・コンテンツ領域における戦略的資本業務提携に向けた協議・検討を開始したと発表した。清水社長とSBI北尾吉孝会長が何度か話し合い、清水社長側から提携を提案したと明かした。清水社長はSBIが掲げる「ネオ・メディア」に興味があると