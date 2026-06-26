26日午後10時29分ごろ、山梨県で最大震度6弱を観測する強い地震がありました。 【写真を見る】【地震情報】山梨県で最大震度6弱の強い地震 名古屋市北区・南区・岐阜市などでも震度2を観測 気象庁によりますと、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。