東海道新幹線は、山梨県で発生した地震の影響で「地震防災システム」が動作し、安全確保のため、一部区間で運転を見合わせています。 【写真を見る】【速報】東海道新幹線 上り豊橋～東京 下り東京～名古屋 運転見合わせ 山梨で発生した地震の影響 【上り】豊橋～東京【下り】東京～名古屋 JR東海によりますと、運転再開は27日午前0時50分頃を予定しているということです。