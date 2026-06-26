気象庁によると、２６日午後１０時２８分ごろの地震により長周期地震動・階級１を観測した。長周期地震動・階級１を観測した地域は神奈川東部、神奈川西部、山梨中西部、山梨東部・富士五湖、静岡東部長周期地震動・階級１を観測した場所は横浜鶴見区大黒ふ頭、平塚市浅間町、秦野市曽屋、甲州市塩山下於曽、富士河口湖町船津、御殿場市萩原震源地は山梨県東部・富士五湖。震源の深さは２０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは