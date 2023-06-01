震度5弱を観測した甲府市内で壁が崩落した建物＝26日午後11時28分26日午後10時28分ごろ、山梨県富士河口湖町で最大震度6弱の地震があった。震度5強を同県大月市で観測。関東地方など広範囲で揺れを観測した。気象庁によると、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さは20キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.6。津波はなかった。気象庁によると、地震の後、富士山の火山活動に特段の変化はない。地震は富士山と離れた