気象庁によりますと26日午後10時29分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度6弱を観測したのは、富士河口湖町、震度5強を観測したのは、大月市、震度5弱を観測したのは、相模原緑区、中井町、松田町、山北町、甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、小山町となっています。震源地は山梨県東部・富士五湖。震源の深さは20キロ。地震の規模を示すマグニチ