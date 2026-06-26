日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏（37）が、高橋慶彦氏（69）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。初解説で“プチ炎上”した事件を振り返った。引退後、体験談を交えた分かりやすい解説が評判だという。そんな中田氏も初解説ではある一言で“プチ炎上”を経験した。「甲子園の阪神―巨人戦だったんですけど、ジャイアンツ時代に一緒にやってる選手を“この子は気持ちが弱い部分があるので…”とコメントしたら