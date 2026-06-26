２６日午後１０時２８分頃、山梨県東部・富士五湖を震源とする地震があり、同県富士河口湖町で震度６弱を観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は５・６と推定される。この地震による津波の心配はないという。各地の主な震度は、山梨県大月市で震度５強、甲府市や相模原市緑区、静岡県小山町などで震度５弱。木原官房長官は２７日未明の臨時記者会見で、同日午前０時１０