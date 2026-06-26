午後10時29分頃、関東甲信地方で震度6弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【映像】山梨県で震度6弱 津波の心配なし震源山梨県東部・富士五湖深さ20kmM5.6震度6弱富士河口湖町震度5強大月市震度5弱相模原緑区中井町松田町神奈川山北町甲府市富士吉田市笛吹市甲州市富士川町西桂町震度5弱忍野村山中湖村鳴沢村小山町震度4八王子市青梅市町田市小