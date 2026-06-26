２０２６年６月２６日午後１０時３４分気象庁発表２６日午後１０時２９分ごろ、地震がありました。各地の震度をお知らせします。震源地は、山梨県東部・富士五湖（北緯３５．６度、東経１３９．０度）、震源の深さは、約２０ｋｍ、地震の規模（マグニチュード）は、５．６と推測されます。この地震による津波の心配はありません。（市町村震度）震度６弱山梨県富士河口湖町（ふじかわぐちこまち）震度５強山