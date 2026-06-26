気象庁によると、２６日午後１０時２９分ごろ、地震がありました。震源地は山梨県東部・富士五湖。震源の深さは２０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．６と推定。この地震による津波の心配はありません。震度６弱を観測したのは、山梨東部・富士五湖。震度５弱を観測したのは、山梨中西部、神奈川西部。震度４を観測したのは、神奈川東部、東京多摩東部、東京多摩西部、静岡伊豆、静岡東部。震度３を観測したのは、