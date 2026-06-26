26日午後10時29分ごろ、山梨県で最大震度6弱を観測する強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。最大震度6弱を観測したのは、山梨県の富士河口湖町です。【各地の震度詳細】■震度6弱