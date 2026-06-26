女子テニスのバートホンブルク・オープン、シングルス準決勝でプレーする大坂なおみ＝ドイツ・バートホンブルク（ロイター＝共同）【ロンドン共同】女子テニスのバートホンブルク・オープンは26日、ドイツのバートホンブルクで行われ、シングルス準決勝で第6シードの大坂なおみ（フリー）が世界ランキング52位の王欣瑜（中国）に6―3、6―3でストレート勝ちし、27日の決勝に進出した。ツアー制覇を果たせば2023年7月の出産から