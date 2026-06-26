歌舞伎俳優の坂東新悟（35）が26日、自身のインスタグラムを更新。長女が誕生したことを報告した。坂東は「私事ではございますが、先日長女が誕生いたしました」と報告。第1子誕生に「母子ともに健康で日々幸せを噛み締めております」と喜びをつづった。そして「今後は一層精進を重ねて参りますので、皆様には引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです」としている。坂東は24年1月28日に自身のインスタグラムで「私